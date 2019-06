Escursionista si sente male

Ancora un intervento decisivo del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria (Sasu in sigla), che nella giornata di domenica 30 giugno è stato chiamato in Valnerina, a Castelluccio di Norcia dove un escursionista marchigiano di 67 anni, B.S. le iniziali, si è sentito male in zona Pian piccolo. Prestate le prime cure da parte della squadra Sasu in presidio a Castelluccio, l'uomo è stato recuperato e portato fino all'ambulanza.