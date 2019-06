Ragno violino, vittime anche in Umbria

Due casi di punture del ragno violino in una settimana. E' successo in Valnestore. Vittime un uomo di 38 anni che presentava febbre alta e una strana puntura, si è rivolto al pronto soccorso e ha scoperto di essere stato punto dal ragno. E' stato ricoverato per alcuni giorni all'ospedale di Perugia. Nel secondo caso un trentenne, sempre della Valnestore, si è accorto in tempo di essere stato punto e non ha riportato conseguenze.