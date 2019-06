E’ tornato il caldo torrido e così sono tornati a colpire i calabroni. Nelle giornate di giovedì e venerdì 28 giugno sono state ben 12 le chiamate al distaccamento dei vigili del fuoco di Città di Castello, per richiedere una bonifica domestica. In un paio di casi si è trattato di una vera emergenza, in quanto in casa abitavano anche persone con patologie tali che se fossero state punte avrebbero potuto anche avere gravi conseguenze.