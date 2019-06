Il parco torna a vivere, c'è anche lo street food

Sabato 29 giugno dopo anni di inattività torna a prendere vita il parco principale del centro storico di Perugia con l'evento Re Take, che fa parte del progetto TurbAzioni. L'appuntamento è al parco Sant'Angelo dalle 10.30. Previste attività per bambini, picnic, live session, stand ed espositori, dibattiti, corsi di balli vintage e tanto altro fino al concerto gratuito in serata (ore 22) di "Greg and The Rockin Revenge" nell'anfiteatro naturale del parco.

Per coinvolgere anche le attività commerciali di corso Garibaldi è in programma anche un’area per lo street food che avrà come punto di riferimento piazza Lupattelli: le proposte culinarie provenienti da tutto il mondo che offre il borgo (cucina perugina tradizionale e non, greca, africana, taiwanese, indiana) si potranno degustare in piazza dove sarà allestita un'area con tavoli e panche. Attraverso una Turbocard saranno offerte proposte uniche per consentire di sostenere il progetto di rigenerazione del parco.

L’evento sarà anche l’occasione, con l’iniziativa in programma alle 18 dal titolo "Sostieni il parco come bene comune", per lanciare la campagna di civic crowdfunding che sarà visibile sulla piattaforma Produzioni dal Basso dal 29 giugno e durerà quattro mesi.