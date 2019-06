A 12 anni rischia il soffocamento per una gomma da masticare

Un ragazzo di dodici anni di Perugia ha rischiato il soffocamento nel tardo pomeriggio di mercoledì mentre si trovava nei pressi degli impianti sportivi di Pian di Massiano durante un allenamento. Erano circa le 18.30 quando il ragazzo, come è stato tanto riferito dai soccorritori agli operatori del 118, ha accusato difficoltà respiratorie ed è diventato cianotico, sintomi legati probabilmente all'ingestione accidentale di una gomma da masticare.

I sanitari della centrale del 118 hanno impartito opportune indicazioni salva-vita, correttamente eseguite in attesa dell'ambulanza. Il ragazzo è stato trasferito nella sala rossa del pronto soccorso, stabilizzato e sedato con l'intervento degli anestesisti-rianimatori. A determinare la causa del soffocamento, stando ai riscontri fatti sia dai soccorritori che dai sanitari, sarebbero stati alcuni frammenti di gomma da masticare che sono stati recuperati a seguito delle manovre di rianimazione. Il giovane è stato ricoverato in Rianimazione in condizioni stabili e sarà sottoposto a broncoscopia per eliminare definitivamente i residui del materiale che ha provocato il soffocamento.