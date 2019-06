Lite fra vicini per il giardino, denunciato 50enne

Un 50enne residente in una frazione di Assisi è stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia di Assisi, intervenuti per sedare una lite fra vicini. All'origine la gestione del giardino di pertinenza comune alle rispettive abitazioni. L'altro protagonista della lite, un uomo di 61 anni, ha riportato delle escoriazioni.

Gli accertamenti dei poliziotti hanno permesso di accertare che che il 50enne aveva in casa della marijuana, contenuta in un barattolo,che è stata sequestrata. Il 50enne, avente precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato denunciato per lesioni personali e minaccia e segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.