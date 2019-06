I ladri svuotano una "casetta" piena di scarpe

I ladri non vanno di certo in ferie. Soprattutto quelli “attratti” dalle scarpe, almeno una trentina di paia (sia estive che invernali). Che hanno fatto sparire di nel giardino di una casa situata in zona Porta Romana. Che erano contenute addirittura in una casetta di legno, che una volta serviva per lo svago dei bambini dei proprietari, e che invece ora era da tempo utilizzata come scarpiera. Scarpe anche vecchie, quindi non di grosso valore, che si trovano nel “mini magazzino” soprattutto per motivi di spazio. Ma i delinquenti, che forse conoscevano le abitudini della famiglia presa di mira, sono andati a colpo sicuro. Portandole via tutte, sia per donna che per uomo. Un colpo sicuramente singolare, quello che si è verificato alcuni giorni fa. E subito denunciato alle forze dell’ordine.