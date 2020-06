Controlli Coronavirus, sequestrati 12.300 camici e cuffie monouso in un camion arrivato dall'Albania

Al porto di Ancona sono stati sequestrati 12.300 dispositivi di protezione individuali monouso nell'ambito dei controlli legati all'emergenza Coronavirus. L'operazione è stata portata a termine da funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Ancona, che hanno individuato e sequestrato all’interno di un camion, sbarcato da un traghetto proveniente da Durazzo, un carico di dpi composto da 2.300 camici e 10.000 cuffie monouso, prodotti in Albania e con marchio CE contraffatto, destinati a un rivenditore operante nella provincia di Verona. L'attività rientra nel novero delle procedure messe in atto dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che fin dalle prime fasi dell’emergenza Covid 19 lavora per rendere sempre più celeri e comunque sicure le procedure di sdoganamento allo scopo di fornire diretto supporto all’approvvigionamento di tutti i dispositivi medici e di protezione individuale utili al contrasto della pandemia.