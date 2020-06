Coronavirus, mancata zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo: pm di Bergamo a Palazzo Chigi per ascoltare Conte

E' iniziato intorno alle 9 di giovedì 12 giugno il confronto a Palazzo Chigi fra il pool guidato dalla pm di Bergamo Maria Cristina Rota e il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, persona informata sui fatti nell’ambito dell'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Successivamente dovranno essere ascoltati anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Il nocciolo dell'inchiesta riguarda le responsabilità e le competenze su chi dovesse istituire la zona rossa in due dei comuni più colpiti dalla pandemia da Coronavirus. "Non sono affatto preoccupato", ha detto il premier nei giorni che hanno preceduto l'incontro in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal procuratore Maria Cristina Rota che, alla domanda su chi avesse il compito di dichiarare zona rossa nei due cluster del contagio, rispose: "Da quello che ci risulta è una decisione governativa".