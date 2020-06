Coronavirus, nel mondo oltre 7,5 mln di casi e i morti sono 421 mila ad oggi venerdì 12 giugno

Nel mondo, ad oggi venerdì 12 giugno 2020, sono ormai più di 7,5 milioni i casi confermati di coronaviurs. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University che parlano di 7.514.481 di contagi a livello globale. I decessi sono 421.458. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con 2.023.347 di casi e 113.820 morti.

Per quanto riguarda l'Italia, sono 379 i nuovi casi di Coronavirus in Italia a ieri, giovedì 11 giugno, di questi, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, 252 (il 66% del totale) sono stati registrati in Lombardia. Sono quattro, invece, le Regioni a zero contagi: si tratta di Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Molise.

In tutto sono 236.142 i casi dall'inizio dell'emergenza mentre il conto totale delle vittime sale a 34.167, di cui 53 nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 30.637, in calo di 1.073 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 4.131 (-189), i pazienti in terapia intensiva 236 (-13). In isolamento domiciliare si trovano ancora 26.270 persone. Nelle ultime 24 ore si contano altri 1.399 guariti, per un totale di 171.338. In tutto sono stati eseguiti 4.433.879 tamponi (+52.530). I casi testati sono 2.746.545.