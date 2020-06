Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 giugno: 379 nuovi contagiati, 53 morti ma anche 1.399 guariti

Il bollettino della Protezione Civile al Coronavirus, oggi 11 giugno, racconta che i nuovi casi positivi sono 379 (il totale diventa di 236.142, i guariti 1.399 (complessivamente 171.338) e 53 morti (in totale 34.167).

Dei contagiati attuali, 26.270 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 4.131 sono ospedalizzati e 236 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite restano sempre Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia sono 4.433.879 (52.530 in più di ieri).

