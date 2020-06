Coronavirus, previsione del farmacologo Remuzzi: "Il Covid 19 vivrà ancora per uno-due anni, poi si fermerà"

"Le epidemie si esauriscono, lo farà anche quella del Covid 19, anche se non in tempi brevi. Continuerà a stare con noi per uno-due anni. Finché, a furia di circolare, si fermerà". La previsione, in un’intervista a Panorama è Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto farmacologico Mario Negri di Bergamo. "E' diminuita - evidenzia l’esperto - la sua carica virale, per effetto anche del lockdown: se stiamo a distanza, ci laviamo le mani e indossiamo la mascherina è evidente che ci arrivano meno particelle virali. All’ospedale di Brescia il virologo Arnaldo Caruso ha visto che gli ultimi tamponi mostravano una quantità di Rna virale molto più bassa di quella di cinque settimane prima. E nell’unico tampone dove la carica era invece elevata, il virus faticava a uccidere le cellule: dopo circa sei giorni ne moriva qualcuna, mentre prima tutte le cellule esposte a una carica virale comparabile morivano in 48 ore". Qualcosa sta cambiando e quindi aumentano le possibilità di venire a capo della pandemia che, secondo le ultime rilevazioni della Johns Hopkins University, alle 10 di mercoledì 10 maggio 2020 ha provocato 7.241.079 contagiati e 411.320 morti".