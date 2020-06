Il sindaco Sala: "Nemmeno i virologi sanno bene cosa accadrà in futuro"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, una delle città più colpite dal Covid e ancora alle prese con i contagi, è intervenuto oggi, lunedì 8 giugno, al programma di Radio Capital, Circo Massimo. "Io i numeri li guardo poco li guardo poco da sempre, guardo più la situazione degli ospedali e sento i medici perché i contagi sono la punta dell'iceberg. Oggi la situazione mi sembra ampiamente sotto controllo e cosa sarà in futuro lasciamolo dire ai virologi, ma penso che non lo sappiano bene neanche loro", dice Giuseppe Sala. "Questo è il momento di provare a ripartire con attenzione, poi vedremo. Negli ospedali non c'è l'emergenza, poi non so se è come dice il professor Zangrillo che il virus sembra si sia indebolito o se come dice la virologa Ilaria Capua siamo diventati più bravi a combatterlo. Speriamo che sia un pò la somma delle due cose, siamo più forti nella cura", ha concluso il sindaco Sala.