Coronavirus in Italia, dati in calo: 53 morti, 197 nuovi positivi. I guariti superano quota 165mila

Dati in calo per il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 7 giugno 2020: i nuovi positivi sono 197 (di cui 125 in Lombardia) e i morti si fermano a 53.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 234.998 (di cui 33.899 morti), in terapia intensiva si trovano oggi 287 persone, 6 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4.864 persone, 138 meno di ieri. In isolamento domiciliare 30.111 persone (-471 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 165.837, per un aumento in 24 ore di 759 unità. Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 615 unità (ieri erano stati 1.099).