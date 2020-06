Coronavirus, Arcuri: "Stop emergenza solo quando ci sarà il vaccino, distribuiti 390 milioni di mascherine"

L'emergenza Coronavirus ha un tempo ben definito per cessare, accadrà soltanto quando sarà possibile somministrare a tutti il vaccino, per il quale si sta lavorando da mesi in tutto il mondo. E' questa la sintesi delle dichiarazioni del commissario straordinario all’emergenza Covid 19, Domenico Arcuri, nel corso della trasmissione Rai "Mezz’ora in più".

"Questa esperienza - ha detto Arcuri - non va dimenticata in ogni caso, la memoria è fondamentale generatore della coscienza di una nazione", ha continuato il commissario, sottolineando che gli "italiani hanno dimostrato di essere straordinari e dobbiamo continuare ad esserlo, l’emergenza non è finita e ci è richiesta la stessa responsabilità del passato. Solo se saremo responsabili potrà esserci un’ulteriore recrudescenza» dell’epidemia «ma sarà contenuta".

Il commissario Arcuri ha anche fatto il punto sulla distribuzione di mascherine: "Fino a sabato 6 giugno ne abbiamo distribuite oltre 390 milioni di mascherine". Secondo quanto spiegato dal commissario, l’Italia ha smesso sempre di più di dipendere nell’approvvigionamento di dpi dalla Cina; attualmente il 50% degli ordini fa riferimento ad aziende del nostro Paese.