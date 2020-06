Coronavirus nel mondo, i casi giornalieri aumentano più velocemente che mai

I nuovi casi di Coronavirus aumentano. E lo fanno più velocemente che mai. E' quanto rileva un'analisi della Cnn dei dati della Johns Hopkins University, secondo la quale il tasso di infezione è rallentato nella maggior parte dei Paesi colpiti prima dlla pandemia, tra cui Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Spagna e Francia, ma i numeri globali mostrano che è tutt'altro che finita. In molti paesi, in particolare in Sud America, Medio Oriente e Africa, le velocità di trasmissione sta accelerando.

A livello globale, i casi confermati stanno ora aumentando a un ritmo di oltre 100.000 al giorno. Ad aprile nuovi casi non hanno mai superato i 100.000 in un giorno. Mentre in nove degli ultimi 10 giorni, i casi giornalieri confermati hanno superato questa soglia, fino ad arrivare a quota 130.400 mercoledì scorso.