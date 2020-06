Sanzioni pesantissime a Gualdo Tadino per chi abbandona guanti e mascherine in aree pubbliche. L’ordinanza firmata dal sindaco Massimiliano Presciutti parla di multe che vanno da trecento a tremila euro fatto salvo che il fatto non costituisca reato penale. Un fenomeno, quello dell’abbandono in strada e in altre aree pubbliche, che appare in crescita dopo la fine del lockdown. Da qui la scelta del sindaco di predisporre l’ordinanza che sanziona, in maniera particolare, chi getta guanti e mascherine per strada. Anche perchè a Gualdo Tadino l'attenzione è stata sempre molto alta anche nei giorni più delicati del Coronavirus.