Coronavirus, altri 72 morti in Italia nelle ultime 24 ore

Emergenza Covid 19, arriva il bollettino di oggi sabato 6 giugno 2020. Ci sono altri 72 morti per Coronavirus in Italia. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 33.846, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile.

I guariti sono 165.078, con un incremento di 1.297 unità rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 35.877, vale a dire 1.099 in meno rispetto a 24 ore fa. In isolamenteo domiciliare 30.582 persone, mentre 5.002 sono ricoverate con sintomi. In terapia intensiva in pazienti sono 293 (-23).