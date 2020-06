Coronavirus in Umbria: dieci giorni con zero contagi, calano positivi e ricoverati, aumentano i guariti

Migliora la situazione dell'emergenza Coronavirus in Umbria, come emerge dai dati ufficiali forniti dalla Regione attraverso il bollettino quotidiano, aggiornato alle 8 di venerdì 5 maggio 2020. Oltre al decimo giorno consecutivo con zero contagi, in Umbria si registra un'ulteriore calo degli attualmente positivi associato a una diminuzione dei pazienti ricoverati, con miglioramento del dato riferito ai guariti.

Dall'inizio della pandemia si contano complessivamente 1.431 persone positive al virus Covid 19, con gli attualmente positivi che scendono a 37 (- 2), mentre i guariti aumentano e si attestano a quota 1.318 (+ 2); 8 i clinicamente guariti (invariato) mentre il numero dei morti resta fisso a 76.

Negli ospedali della regione sono ancora ricoverati 14 malati, con una diminuzione di 3 unità rispetto alle 24 ore precedenti; sempre 2 i ricoverati in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 23 (+ 1), mentre i tamponi effettuati, con i 938 effettuati giovedì 4 giugno, sono arrivati a 74.142.