Coronavirus in Italia, nuovi contagi al minimo: sono solo 177. Ci sono 957 guariti e 88 morti

Il bollettino sul Coronavirus della Protezione Civile, oggi 4 giugno, dice che sono solo 177 i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore (il 47% in Lombardia). Dal primo marzo, quando hanno iniziato a crescere in maniera esponenziale, non era mai stato così basso l'incremento giornaliero. Sono invece 88 i morti nelle ultime 24 ore (nessuna vittima in sei regioni: Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria clicca qui, Friuli), per un totale decessi di 33.689 persone.

I guariti raggiungono quota 161.895 (+957), mentre in terapia intensiva si trovano oggi 338 persone (-15). Sono ancora ricoverate con sintomi 5.503 persone (-239). In isolamento domiciliare 32.588 persone (-614).