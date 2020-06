Coronavirus in Italia: i morti sono 71, i guariti 846, i nuovi contagi 321 (il 74% in Lombardia)

Il bollettino sul Coronavirus in Italia, oggi 3 giugno, della Protezione civile. Si registrano 71 morti (29 in Lombardia) per un totale di 33.601 decessi. Il numero di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 233.836. In terapia intensiva si trovano oggi 353 persone, 55 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5.742 persone, 174 meno di ieri. In isolamento domiciliare 33.202 persone (-367 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 160.938, per un aumento in 24 ore di 846 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.737 persone). I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 321 (ieri 318) di cui la maggior parte il Lombardia (237, il 74%).

Leggi anche: vaccino, test in autunno sull'uomo.