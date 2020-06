Coronavirus in Umbria, ottavo giorno consecutivo a zero contagi e guariti in aumento

La serie delle giornate di zero contagi per l'Umbria continua e conferma l'evoluzione positiva dell'emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale della Regione, aggiornato alle 8 di mercoledì 3 giugno 2020. L'ottavo giorno consecutivo con nessun nuovo positivo porta con sé un'ulteriore diminuzione degli attualmente positivi e un aumento delle persone guarite e dimesse dagli ospedali della regione.

Dall'inizio della pandemia risultato complessivamente 1.431 (invariato) i positivi al virus Covid 19, il totale degli attualmente positivi è sceso a 39 ( -5) mentre i guariti sono 1.316 (+ 5) con 8 clinicamente guariti (- 5) e i morti che restano 76 (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato), di cui 2 (invariato) ancora in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 22 (- 5) mentre i tamponi effettuati, con i 232 di martedì 2 giugno, salgono a 72.001.