Coronavirus, vaccino italiano: "Test sull'uomo in autunno". Accordo tra Takis e Rottapharm

Passi avanti per il vaccino anti Coronavirus. “Primi test sull’uomo in autunno” annuncia la Takis – una delle aziende italiane impegnate nella ricerca contro Sars Cov 2 – che potrà passare alle fasi successive a quelle preliminari grazie all’accordo con Rottapharm Biotech. Il vaccino chiamato Covid-eVax, per i quali è già partita la produzione dei quantitativi necessari alla fase 1-2 dei test, è in fase di sviluppo da un paio di mesi e a maggio la Takis aveva annunciato che il composto neutralizzava il virus nei topi. “Il programma di sviluppo – osservano le due aziende – prevede ora il completamento degli studi di laboratorio e la produzione del primo quantitativo del vaccino, già partita per arrivare al primo studio clinico in autunno”. Nell’ambito dell’accordo, informano le due aziende, Rottapharm Biotech mette a disposizione di Takis le sue competenze nello sviluppo di farmaci innovativi e il supporto finanziario fino ad almeno il completamento della fase I/II dei test clinici. I primi 3 milioni di euro sono già stati concordati sui programmi in corso.

