Coronavirus, ok a spostamenti fra regioni dal 3 giugno: ecco le regole da rispettare e i comportamenti giusti

La data del 3 giugno, traguardo agognato dell'emergenza Coronavirus, rappresenta per l'Italia la decadenza dei divieti che impedivano il movimento e il trasferimento fra regioni. Ciò non significa, comunque, che il ritorno alla normalità sia realizzato in maniera compiuta. Ancora ci sono regole da rispettare e precauzioni da prendere, serve da parte di tutti disponibilità a collaborare per continuare a tenere sotto controllo la diffusione del Covid 19:

Il distanziamento fra le persone non può essere inferiore a un metro e va indossata la mascherina nei casi in cui ciò non sia possibile. Divieto di assembramento nei luoghi pubblici e degli spazi all'aperto. Obbligo di indossare guanti nei negozi in cui si vendono generi alimentari, ma questo genere di cautela è prevista anche in altri generi di attività commerciali. Sono da evitare baci e abbracci fra persone che non siano "congiunte", anche se le autorità sconsigliano comunque il contatto fisico. Obbligo di mascherina nei luoghi pubblici, all'interno dei negozi, da parrucchieri e barbieri e comunque in ogni circostanza in cui non è possibile mantenere la distanza di un metro fra le persone. Obbligo di prenotazione per andare in palestra o dal parrucchiere. Chi si rifiuta di sottoporsi alla misurazione della temperatura - che non può essere superiore a 37.5 - per accedere a luoghi pubblici rischia la segnalazione all'autorità sanitaria. Attività commerciali e ristoranti potranno chiedere le generalità dei clienti per il tracciamento delle persone.