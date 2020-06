Coronavirus in Umbria: zero contagi per il settimo giorno consecutivo, invariati tutti gli altri indicatori

Da una settimana non si registrano nuovi contagi da Coronavirus in Umbria. E' questo uno dei dati più importanti che emerge dall'aggiornamento alle 8 di martedì 2 giugno 2020 dei dati sull'emergenza Covid fornito dalla Regione. Zero contagi che si associa a riscontri invariati nelle ultime 24 ore in tutti gli altri parametri che monitorano la situazione della pandemia in Umbria. Da questi emerge che dall'inizio dell'emergenza si sono contate in Umbria 1.431 persone risultate positive al virus Covid 19; fermo a 44 il dato degli attualmente positivi, a 1.311 quello relativo ai guariti con 13 clinicamente guariti e 76 morti.

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati negli ospedali dell'Umbria 17 persone e fra queste restano in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 27, mentre complessivamente sono 71.769 i tamponi effettuati, grazie ai 1.028 processati nella giornata di lunedì 1 giugno.