Coronavirus, la dieta sul sito di Roberto Burioni: come buttare giù i chili in più del lockdown

Troppi chili presi nel lockdown e il suggerimento dell'esperto su come fare per buttarli giù arriva direttamente da uno dei siti più conosciuti dagli italiani in questo lungo periodo di emergenza Coronavirus, quello del virologo Roberto Burioni.

Per rimettersi in forma dopo i giorni trascorsi fra tavola e divano, in casa, arrivano i consigli di MedicalFatcs.it, il sito fondato dal noto virologo.

Il dietista Giacomo Astrua, in un articolo consiglia "Frutta e ortaggi di stagione in grandi quantità, cercando di consumare complessivamente 5 porzioni al giorno. Pranzo e cena devono avere sempre tanti ortaggi, sempre diversi, sia crudi che cotti e la frutta può essere il vostro snack durante la giornata - spiega Astrua - Cereali integrali e poco lavorati ci permettono di assumere molte energie e molta fibra, migliorando la digestione e aumentano la sazietà".

"Ovviamente non bisogna esagerare con le dosi e stare attenti ai condimenti. Si possono consumare giornalmente anche i legumi, un ibrido tra un primo ed un secondo piatto, la frutta secca, ottimo snack anche questo e lo yogurt, in abbinamento con dei cereali integrali, è una combinazione perfetta per la colazione - argomenta Astrua - Nella settimana si possono alternare gli alimenti di origine animale come carne, pesce, uova e formaggi e lasciare per le occasioni speciali (compleanni o cene con gli amici) i cibi meno utili come i dolci, gli snack confezionati, gli alcolici e le bevande zuccherate. Ricordatevi ovviamente di bere sempre almeno 2 litri di acqua al giorno, soprattutto ora che arriverà il caldo".