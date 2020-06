Coronavirus, Oms: "E' ancora killer, non si è indebolito. Siamo noi che lo combattiamo meglio"

«Questo è ancora un virus killer. Ci sono migliaia di persone che ogni giorno muoiono. Non credo sia il caso di dire che è diventato meno patogenico, siamo noi che ora lo combattiamo meglio».

Lo ha sottolineato Mike Ryan, il capo del programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità ( Oms), in conferenza stampa a Ginevra. «Non è interesse di un virus - ha ricordato - uccidere tutti coloro che infetta, lo abbiamo visto con i bambini, ma la contagiosità e la severità non sono cambiate. Abbiamo imparato però a ridurre la trasmissione e stiamo anche studiando se l’intensità dell’esposizione al virus, come nel caso degli operatori sanitari, possa avere un ruolo nella severità della malattia».