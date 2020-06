Coronavirus, altri 60 morti in Italia nelle ultime 24 ore e 178 nuovi positivi: dati al minimo

Sono 60 i morti per Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile. E' il bollettino medico di oggi, lunedì primo giugno 2020. Sale così a 33.475 il conto totale dei decessi. Il numero dei guariti dall'inizio dell'emergenza è di 158.355, con un aumento di 848 nelle ultime 24 ore, mentre i casi attualmente positivi scendono di 708 rispetto a ieri e sono 41.367.

Sono solo 178 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore, il dato più basso in assoluto dall'inizio dell'epidemia da coronavirus. Sono in netto calo oggi anche i nuovi contagiati in Lombardia, che ne registra solo 50 (il 28% dei nuovi contagi) ma potrebbe essere l'effetto dei pochissimi tamponi fatti in Lombardia rispetto ai giorni scorsi. In ogni caso anche in rapporto ai tamponi fatti o ai casi testati, i dati di oggi sono al minimo.