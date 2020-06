Coronavirus in Umbria, sesto giorno consecutivo a zero contagi, solo 38 in tutto il mese di maggio

Continua a essere stabile la situazione dell'Umbria per ciò che riguarda l'emergenza Coronavirus. Con l'assenza di nuovi positivi registrata nel bollettino ufficiale della Regione aggiornato alle 8 di lunedì 1 giugno, sono sei i giorni consecutivi a zero contagi, il che evidenzia ulteriormente un quadro positivo per ciò che riguarda il contenimento del contagio da Covid 19. Ancor più indicativo è il riepilogo riferito al mese di maggio, in cui sono stati rilevati soltanto 38 nuovi casi positivi e cali di 56 unità per i ricoveri e di 11 per le presenze di malati in terapia intensiva.

Tornando alla quotidianità della rilevazione dell'1 giugno, oltre il sesto giorno consecutivo a zero contagi da segnalare il calo degli attualmente positivi da 45 a 44 e l'assenza di altri decessi con l'aumento dei guariti. Il totale delle persone positive al Coronavirus dall'inzio della pandemia è di 1.431, a fronte dei 70.741 tamponi effettuati (164 nelle ultime 24 ore). I guariti sono 1.311 (+1), 13 i clinicamente guariti (-1), 76 (invariato) i morti. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato) e di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 27 (-1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati).

Passando al riepilogo riferito a maggio, solo 38 nuovi contagiati con gli attualmente positivi passati da 272 a 44 (-228) e un aumento di guariti guariti di 258 unità, da 1.053 a 1.311. I clinicamente guariti sono passati da 68 a 13 (-55), i ricoveri totali sono calati da 73 a 17 (-56) mentre quelli in rianimazione sono scesi da 13 a 2 (-11). I decessi di maggio sono aumentati di 8 persone con le persone in isolamento contumaciale scese da 199 a 27 (-172). Nel mese di maggio sono stati effettuati 32.979 tamponi.