Coronavirus e vacanze degli italiani all'estero, prime aperture e condizioni poste dalla Grecia

Si aprono spiragli per gli italiani che stanno pensando a trascorrere periodi di vacanza in Grecia dopo i mesi di lockdown per l'emergenza Coronavirus. L’ambasciata greca in Italia ha pubblicato un documento sul proprio sito ufficiale indicando termini e condizioni per la riapertura a visitatori stranieri, compresi i turisti provenienti dall’Italia. Riapertura, è bene chiarirlo, con una serie di condizioni, compresa quella che la Grecia in qualsiasi momento si riserva il diritto di modificare qualunque previsione sopra citata alla luce delle mutate circostanze.

"La Grecia è di nuovo pronta ad accogliere il mondo" è il titolo del documento ufficiale. La fase 1 prevede che "fino al 15 giugno i voli internazionali sono ammessi solo all’aeroporto di Atene. A tutti i visitatori all’ arrivo sarà effettuato un test e dovranno trascorrere la notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto-quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni".

Nella fase 2-fase ponte, che va dal 15 giugno al 30 giugno, i voli internazionali sono ammessi negli aeroporti di Atene e Salonicco. All’arrivo in aeroporto i viaggiatori provenienti dalle zone a rischio, il che significherebbe che per l’Italia i passeggeri di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto verranno sottoposti al test. "Se il viaggio è stato effettuato da un aeroporto non presente nell’elenco delle aree colpite di Easa (European Union aviation safety agency, ndr), i passeggeri sono soggetti a test casuali solo all’arrivo. Se il viaggio è stato effettuato da uno degli aeroporti dell’elenco delle aree colpite di Easa, i passeggeri verranno sottoposti a test all’arrivo. È richiesto il soggiorno di una notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto-quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni.

La fase 3, che si apre il primo luglio, prevede che I voli internazionali sono ammessi in tutti gli aeroporti di Grecia. Visitatori sono soggetti a test casuali all’arrivo. Ulteriori restrizioni relative ad alcuni paesi saranno annunciate in un secondo momento. Gli arrivi via mare saranno consentiti dall'1 luglio. I visitatori saranno soggetti a test casuali all’arrivo.