Coronavirus in Umbria: sono 5 i giorni consecutivi con zero contagi, nessun altro decesso

La serie dei giorni consecutivi senza nuovi contagi da Coronavirus in Umbria continua: anche alle 8 di domenica 31 maggio, secondo quanto riferisce il bollettino ufficiale della Regione, non si registrano nuovi casi positivi. E' il quinto giorno consecutivo con zero contagi.

Rispetto alla giornata precedente si conta un solo dato in aumento: un ricovero in più in terapia intensiva. Per il resto, dal quadro generale emerge che dall'inizio della pandemia in Umbria ci sono stati 1.431 persone risultate positive al virus Covid 19, resta invariato anche il numero degli attualmente positivi, attestato a quota 45. I guariti sono 1.310 (invariato) con 14 clinicamente guariti (invariato) e 76 morti (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato) e di questi 2 (+1) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

Invariato (28) il numero delle persone in isolamento contumaciale, mentre alle 8 del 31 maggio si contano 70.577 (+ 571) tamponi effettuati.