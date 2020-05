Coronavirus e fase 3, ecco cosa fare si potrà e cosa sarà ancora vietato dal 3 giugno

La fase 3 dell'emergenza Coronavirus sta per prendere il via. Il giorno fatidico è quello del 3 giugno, quando la lista delle attività possibili aumenterà, a cominciare dalla possibilità di circolare liberamente fra regioni senza dover compilare moduli di autocertificazione per giustificare gli spostamenti dalla propria abitazione.

Riaprono le frontiere italiane per chi proviene dall'Unione europea secondo quanto previsto dall'accordo di Schengen e da Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco e San Marino senza doversi sottoporre a periodi di quarantena. Più difficile l'uscita all'estero per gli italiani: solo Francia, Croazia, Svezia, Croazia e Albania per il momento lo consentono.

Mascherine obbligatorie per frequentare luoghi pubblici al chiuso, stessa prescrizione per ciò che riguarda i trasporti.

Restano in vigore le regole sul distanziamento sociale di almeno un metro tra persone.

Resta il divieto di assembramento e restano sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi come spettacoli all'aperto e concerti.

Resta anche l'obbligo di quarantena per chi ha un'infezione respiratoria con temperatura superiore a 37,5°.

Sono riaperti centri benessere e terme con cautele particolari per trattamenti in cui è previsto il contatto con gli operatori.