Coronavirus, altri 111 morti nelle ultime 24 ore. Nessun decesso in 11 regioni

Oggi, sabato 30 maggio 2020, si registrano in Italia altri 111 morti in Italia per Coronavirus. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza, sono 33.340 secondo quanto rende noto la Protezione Civile.

I casi attualmente positivi sono 43.691, con un calo di 2.484 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 36.561 persone, mentre quelle ricoverate con sintomi sono 6.680. I pazienti in terapia intensiva sono 450, vale a dire 25 in meno rispetto a quelli registrati ieri.

Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. E si registra una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia. Inoltre la Lombardia è l'unica regione che oggi fa registrare più di 10 vittime.