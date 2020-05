Coronavirus in Umbria, quarto giorno consecutivo con zero contagi con 1.250 tamponi effettuati

Quarto giorno consecutivo senza nuovi contagi da Coronavirus in Umbria: il bollettino ufficiale diffuso dalla Regione e aggiornato alle 8 di sabato 30 maggio 2020 certifica ancora una volta la situazione positiva che, in fatto di contenimento della diffusione del Covid 19, è un grado di gestire la regione guidata dalla governatrice Donatella Tesei. Il quadro dell'ultimo sabato di maggio è ulteriormente interessante perché propone una situazione senza incrementi per i parametri della pandemia.

Entrando nel dettaglio delle cifre, lo zero in fatto di nuovi positivi emerge sulla base di ben 1.250 tamponi effettuati nella giornata di venerdì 29. Stabile il dato dei 45 attualmente positivi e dei 17 ricoverati negli ospedali umbri con un solo malato in terapia intensiva. Invariato il numero di morti con 1.310 persone guarite dall'inizio della pandemia e sole 28 umbri ancora in isolamento. Il numero dei tamponi sale a 70.006.