Coronavirus in Italia, oggi 98 morti e 516 nuovi contagi. In totale oltre 150mila guariti

Il bollettino di venerdì 29 maggio in Italia sull'emergenza Coronavirus: nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 98 persone (ieri le vittime erano state 70), arrivando a un totale di 33.229 morti. E mentre in Lombardia si supera la soglia di 16mila morti, in altre 8 regioni anche oggi non si registra nessun decesso: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 232.248. In terapia intensiva si trovano oggi 475 persone, 14 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 7.094 persone, 285 meno di ieri. In isolamento domiciliare 38.606 persone (-1512 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 152.844, per un aumento in 24 ore di 2240 unità (ieri erano state dichiarate guarite 3503 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.811 unità (ieri erano stati 2.980) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 516 (ieri 593).