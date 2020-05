Coronavirus, 70 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Meno di 500 persone in terapia intensiva

Altri 70 morti in Italia per Coronavirus. In totale le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 33142, secondo i dati diffusi oggi, giovedì 28 maggio 2020, dalla Protezione Civile. Vengono registrati altri 3503 guariti che portano a oltre 150mila il totale delle persone che hanno superato il virus. In terapia intensiva sono ricoverate 489 persone: per la prima volta dal 6 marzo, si scende sotto la soglia di 500.

Per approfondire leggi anche: Boccia: passaporto sanitario contro la Costituzione

Anche oggi, la maggior parte dei 593 tamponi positivi sono in Lombardia, con 382 nuovi positivi (il 64,4% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 58 casi in Piemonte, 74 in Emilia Romagna, di 21 nel Lazio, di 16 in Liguria, di 12 in Veneto. Nessun caso in Basilicata, Calabria, Umbria e Sardegna.

Nessuna vittima in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.