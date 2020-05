Coronavirus Umbria, zero contagi e situazione stabile nonostante l'aumento dell'Rt rilevato da ministero e Iss

Le rilevazioni di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità segnalano un innalzamento dell'indice Rt a 0.93, ma i dati che emergono dal bollettino ufficiale della Regione Umbria sul contagio da Coronavirus aggiornato alle 8 di giovedì 28 maggio 2020 segnalano una situazione estremamente positiva. Lo dimostrano gli zero che l'Umbria registra in fatto di variazione rispetto al giorno precedente.

Zero contagi su 1.239 tamponi effettuati è il dato più confortante, al quale si aggiunge la stabilità delle cifre in fatto di pazienti in terapia intensiva e decessi e la diminuzione di un'unità delle persone in isolamento.



Nel complesso, quindi, si contano 1.431 (invariato) casi positivi al virus Covid 19 e 45 attualmente positivi. Invariato il dato totale dei guariti (1.311), dei clinicamente guariti (13), dei morti (75) e dei malati in terapia intensiva (2) con un solo ricovero in più.

In totale le persone in isolamento contumaciale sono 29 (-1), mentre i tamponi effettuati è salito a 67.441.