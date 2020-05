Coronavirus in Europa, Oms: "In quattro mesi due milioni di casi, 175 mila decessi, il 94% negli over 60"

A quattro mesi dalle prime segnalazioni di contagi da Coronavirus, in Europa sono oltre due milioni i casi confermati di Covid 19 in tutta Europa con oltre 175 mila morti. Il 94% di tutti i decessi riguarda persone di età pari o superiore a 60 anni, il 59% è avvenuto negli uomini. E' questa l'analisi fornita da Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

"Il 97% di tutti i decessi con informazioni disponibili - ha spiegato Kluge - presentava almeno una malattia sottostante, soprattutto patologie cardiovascolari. Negli ultimi 14 giorni i casi cumulativi in Europa sono aumentati del 15% e la regione rappresenta ancora il 38% dei casi e il 50% dei decessi a livello globale".

I cinque paesi europei che hanno riportato il numero cumulativo più elevato di casi confermati di Covid 19 negli ultimi 14 giorni sono la Federazione russa, il Regno Unito, la Turchia, la Bielorussia e l’Italia. Spagna, Italia, Regno Unito e Francia continuano a rappresentare il 72% di tutti i decessi di Covid 19 nella regione europea. "Forse una cifra meno segnalata, ma altrettanto allarmante - ha aggiunto il direttore regionale per l’Europa dell’Oms - è che dall’inizio di marzo sono stati segnalati oltre 159 morti morti in eccesso, in coincidenza con la pandemia, da 24 paesi europei. Si tratta di decessi in più rispetto a quelli che ci saremmo aspettati normalmente in questo periodo dell’anno".