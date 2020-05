Sono 60 gli asintomatici stimati in Umbria secondo lo studio aggiornato del gruppo epidemiologico della Regione. Due mesi fa erano calcolati in 400. Si tratta dei portatori sani del Covid 19 non ancora testati. Il pericolo trasmissibilità è legato al numero di persone con cui entrano in contatto giornalmente e sull’utilizzo di dpi. Intanto secondo il nuovo report Iss è tornato a salire l’indice di contagio Rt per l’Umbria: siamo a 0,93, poco sotto la soglia di allerta fissata a 1. Secondo i calcoli umbri è invece a 0,38. Continuano le ricerche coi tamponi a campione nell'ambito dello studio Istat e Ministero della salute, anche se l’adesione si attesta per ora sotto il 50%. Molti non accettano perché dicono di non sapere di cosa si tratta.