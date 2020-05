Coronavirus in Italia: 117 morti e nuovo aumento di contagi (384 su 585 in Lombardia)

Il bollettino di oggi 27 maggio, emanato dalla Protezione Civile, racconta che il numero di vittime quotidiane torna a salire (117 morti) così come i nuovi positivi (585, di cui 384 in Lombardia). Così il numero totale di chi contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 231.139 persone (di cui 33.072 sono decessi).

I guariti raggiungono quota 147.101, per un aumento in 24 ore di 2.443 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.677 persone), il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.976 unità (ieri erano stati 2.358). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 67.324 tamponi (ieri 57.674). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 115,3 tamponi fatti, il 0,9%, in linea con la media degli ultimi tre giorni.

