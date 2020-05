Coronavirus in Umbria: zero contagi su 1.206 tamponi, attualmente positivi in calo, nessun nuovo decesso

L'emergenza Coronavirus in Umbria fa registrare un'altra giornata in cui annoverare zero nuovi contagi a fronte di 1.206 tamponi effettuati. Nel frattempo continuano a calare gli attualmente positivi, ormai ridotti a 45.

Nel complesso, alle 8 di mercoledì 27 maggio, si conta un totale di 1.431 (invariato) positivi al virus Covid 19, il dato complessivo degli attualmente positivi scende di ulteriori 4 unità.

I guariti totali sono invece 1.307 (invariato) con aumento a quota 13 dei clinicamente guariti (+6) e numero dei morti che resta a 75 (invariato).

Dei 45 pazienti positivi, negli ospedali umbri sono attualmente ricoverati in 15 (+1) e di questi 2 (invariato) restano in terapia intensiva.

Quanto alle persone in quarantena, le persone in isolamento contumaciale sono 30 (-5), mentre il totale dei tamponi effettuati, con i 1.206 di martedì, sale a 66.202.