Coronavirus e fase 2, le regole per l'accesso ai parchi di Perugia per bambini e ragazzi

Il Comune di Perugia ha definito le regole che disciplinano la presenza di bambini e adolescenti da 0 a 17 anni nei parchi e nelle aree verdi. Obbligatorio, in particolare per bimbi e ragazzi fino a 14 anni, essere accompagnati da un genitore o altro adulto della famiglia, anche non parente; resta naturalmente il divieto di creare assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell’area.

Nella sua qualità di proprietario, il Comune provvederà alla manutenzione e al controllo periodico, alla pulizia degli arredi ed alla supervisione degli spazi nei parchi a più altro tasso di fruizione, a cominciare dal percorso verde “Leonardi Cenci” a Pian di Massiano e passando a parco “Chico Mendez”, parco “Sant’Anna” e parco “Ponte Land" a Ponte San Giovanni, ma anche in altri parchi cittadini.

Per le altre aree verdi, fanno sapere da Palazzo dei Priori, sono in corso le attività necessarie per consentirne la migliore fruizione grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio che le gestiscono in convenzione. Le aree già fruibili sono individuate in un apposito elenco, disponibile sul sito internet del Comune di Perugia nel portale Ambiente.