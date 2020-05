Coronavirus, oltre 350 mila morti nel mondo. Usa Paese più colpito, Brasile secondo per numero di infezioni

Il bilancio delle vittime del Coronavirus a livello globale ha raggiunto ad oggi, mercoledì 27 maggio 2020, i 350.458 morti, con 5.591.067.

Sono i dati raccolti e resi noti dalla Johns Hopkins University, che dall'inizio della pandemia traccia la mappa dei contagi nel mondo. Il Paese più colpito nel mondo, sia per numero di decessi che di contagi sono gli Usa, con 98.916 morti e 1.681.212 contagi. Il secondo Paese per numero di infezioni registrate è il Brasile, con 391.222 casi e 24.512 decessi.