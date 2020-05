Scuole, fino alle medie si torna in classe: ipotesi di lezioni online a settembre solo per le superiori

Per la scuola si fa largo l'ipotesi di una ripresa a settembre sino alle medie, mentre le superiori potrebbero continuare con le lezioni online essendo in grado di padroneggiare da soli strumenti tecnologici e verifiche a distanza. Insomma, niente didattica mista. Ma adesso il comitato di esperti del Miur sembra dare una conferma, anche se bisognerà sempre considerare quali saranno le condizioni epidemiologiche al momento dell'eventuale ripresa a settembre. «Soprattutto nelle scuole di primo ciclo non vogliamo sacrificare il tempo scuola, non vogliamo che si torni a settembre con una didattica a distanza o una didattica mista: i bambini della scuola dell’infanzia, elementare e media devono poter essere in un contesto di socialità», ha detto Amanda Ferrario, dirigente scolastico, membro del Comitato di esperti per la riapertura delle scuole, a Radio 1.

