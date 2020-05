Coronavirus in Umbria, un solo nuovo positivo su 1.097 tamponi, aumentano i guariti, ricoverati ancora in calo

Continua a essere abbondantemente nella norma e sotto controllo la situazione relativa alla diffusione del Coronavirus in Umbria. I dati contenuti nel bollettino quotidiano diffuso dalla Regione alle 8 di martedì 26 maggio 2020 segnalano un solo nuovo caso positivo a fronte di 1.097 tamponi effettuati, aumento di guariti e riscontri in diminuzione per attualmente positivi, ricoverati e persone in quarantena.

Il quadro generale segnala che dall'inizio della pandemia si contano complessivamente 1.431 persone (+1) risultate positive al Covid 19 con gli attualmente positivi che scendono a quota 49 (-4 rispetto alla giornata precedente).

L'aumento di 5 unità dei guariti porta il totale a 1.307 (+5), sono 7 i clinicamente guariti (invariato), mentre il dato relativo ai morti resta invariato a 75. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 14 (-1) e di questi sono sempre 2 (invariato) i malati presenti nei reparti di terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 35 (-3, l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati), il totale dei tamponii effettuati sale a 64.996.