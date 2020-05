Coronavirus, l'Umbria boccia il progetto degli assistenti civici

l piano dei 60 mila assistenti civici non convince le istituzioni umbre. La “fuga in avanti” - cosi definita dal sottosegretario ai rapporti col parlamento, Gianluca Castaldi - del ministro agli affari regionali, Francesco Boccia non solo non piace alla parte grillina dell’esecutivo. Ne è stato fatto cenno anche alla riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura a Perugia. Parte dei presenti, tra cui il sindaco di Perugia, Andrea Romizi (FI), ha espresso perplessità sui tempi d’attuazione. Si tratta di volontari che dovrebbero aiutare i sindaci a far mantenere le regole di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione nella fase 2. Ma prima va fatto il bando e poi vanno formati i soggetti selezionati. Rischiano da arrivare a emergenza finita. Poi c’è il governo diviso al suo interno. Vito Crimi, capo politico dei Cinque stelle e viceministro al Viminale, chiede di “bloccare l’iniziativa: prima serve un confronto”. Affonda il sottosegretario all’interno Carlo Sibilia: “Facciamo che è stato solo un momento di distrazione collettiva”. I renziani non ci stanno. La Regione dell’Umbria di targa centrodestra nutre “forti perplessità”. L’assessore regionale alla protezione civile, Enrico Melasecche, Lega, teme una nuova ondata di precari. “Sono più che perplesso”, spiega, “di fronte a questa proposta. Arruolare anche a titolo di volontari 60 mila giovani come assistenti civici rischia di creare negli stessi soggetti aspettative che poi difficilmente potranno essere soddisfatte finita l'emergenza. Non so cioè quanto il governo sia disposto a stabilizzarli in futuro. E' già successo in passato. Va poi ben delimitato il campo di applicazione, per evitare sovrapposizioni con gli operatori di Prociv già in campo e le forze dell'ordine". Gli assistenti civici, una volta selezionati, dovrebbero andare in capo alle protezioni civili regionali per poi essere smistati ai Comuni che ne faranno richiesta. Il progetto è stato concordato con Anci nazionale. Il presidente Antonio De Caro ha scritto ai referenti regionali. “Sono soggetti che si aggiungono ai volontari già presenti nei comuni attraverso la protezione civile regionale e che sono diminuiti perché molti sono tornati a lavorare. Possiamo utilizzarli per controllare gli ingressi nei mercati, nei parchi, per dare informazioni e per assistere le famiglie fragili. Decidono i Comuni. L’attività è gratuita. La Prociv nazionale paga l’assicurazione Inail”, ha scritto ai referenti regionali. Il presidente umbro, Francesco De Rebotti, la vede da un’altra angolazione. “C’è una direttiva regionale per cui la prociv torna in capo ai comuni per l’utilizzo dei volontari, e gli assistenti sarebbero un aiuto di questi ultimi, che si riducono. Si torna all’ordinarietà. Invece va ancora mantenuta la fase emergenziale”. Ma restano le remore sui tempi. C’era anche De Rebotti assieme al prefetto Claudio Sgaraglia, Romizi, la governatrice, Donatella Tesei e il presidente Confcommercio, Giorgio Mencaroni. Fari puntati su Perugia. Dopo le risse e l’ordinanza, si garantisce una presenza assidua delle forze ordine, protezione civile e associazioni coinvolte in attività informative. Monitoraggio con pattuglione fino giovedì. Se non ci saranno criticità è prevista la revisione dell’ordinanza Romizi. Saranno rimodulati gli orari. L’ipotesi è passare dalle 21 alle 23 ma sarà il comitato tecnico riconvocato mercoledì (domani) a decidere. Potrebbero essere riviste anche le modalità di applicazione del provvedimento. Interlocuzione aperta con gli operatori del centro, che continuano a protestare. Non è esclusa la possibilità di estendere l’utilizzo degli stewart fuori dai locali, come fanno già alcuni bar a Ponte San Giovanni.