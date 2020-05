Fase 2, ecco gli assistenti civici. Bando per 60.000 disoccupati: faranno rispettare il distanziamento sociale

Con la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus nasce in Italia una nuova figura professionale a tempo: l'assistente civico. Una figura che dovrà aiutare il Paese, in particolare i Comuni, a tornare alla normalità facendo rispettare le misure di distanziamento sociale (nei parchi, nelle spiagge e nei locali). I sindaci potranno arruolare volontari maggiorenni, purché siano disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali per un reclutamento di 60 mila assistenti civici. Sarà fatto un bando e queste nuove figure saranno coordinate dalla Protezione Civile che indicherà alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale e verranno impiegati dai sindaci per le attività sociali.

L'accordo per il bando è stato raggiunto tra il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il presidente dell'Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari. Gli assistenti civici presteranno il loro supporto a titolo gratuito sino ad un massimo di tre giorni a settimana, e per non più di 16 ore settimanali, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Comune nel quale operano. Saranno "coperti" dall'Inail in caso di infortuni e avranno una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in caso di eventi che lo richiedano. Saranno poi ben riconoscibili dai cittadini perché indosseranno una casacca o un fratino con dietro la scritta "assistente civico" e davanti il logo della Protezione civile nazionale, dell'Anci e del Comune in cui prestano il servizio.

