Coronavirus in Umbria: zero contagi e nessun decesso con guariti in aumento e ricoveri in calo

I giorni in cui l'Umbria fa registrare zero contagi continuano a sommarsi a una serie quanto mai interessante per ciò che riguarda l'emergenza Coronavirus. E' questo il dato più importante che si ricava dal bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Umbria, aggiornato alle 8 di lunedì 25 maggio 2020. Oltre al dato nullo per ciò che concerne i nuovi casi positivi, si segnalano anche un'ulteriore diminuzione dei pazienti ricoverati, con conseguente aumento dei guariti e calo delle persone ancora in isolamento.

Il quadro complessivo segnala un totale di 1.430 persone (invariato)) risultate positive al virus Covid 19 con un contemporaneo calo degli attualmente positivi, che ora sono 53 (-8). L'aumento di 8 unità alla voce "guariti" porta il dato generale a quota 1.302, mentre risultano 7 clinicamente guariti (-1) e invariato il numero dei morti, fermo a 75.

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati soltanto in 15 (-2) e di questi restano sempre 2 (invariato) in terapia intensiva.

Quanto alla quarantena, le persone in isolamento contumaciale sono 38 (-6, l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati), mentre nel complesso - con i 199 effettuati nella giornata di domenica 24 maggio - si contano 63.899 tamponi effettuati dall'inizio della pandemia.