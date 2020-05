Coronavirus, la partita tra Liverpool e Atletico Madrid nel mirino: avrebbe provocato 41 morti

La sfida di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid, valida come gara di ritorno degli ottavi, è nel mirino. Secondo uno studio di Edge Health, gruppo di ricerca che elabora dati per conto del servizio sanitario britannico, la gara disputata l'11 marzo ad Anfield sarebbe all'origine di 41 morti registrate in Inghilterra nei 25-35 giorni successivi. I dati vengono resi noti dal Sunday Times che ha pubblicato una corposa inchiesta sui ritardi del governo britannico nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Allo stadio erano presenti 52 mila spettatori, tra i quali tremila provenienti da Madrid, dove era già in vigore un blocco parziale dato che in Spagna si registravano ben 640 mila positivi. Un caso simile a quanto successo a San Siro durante Atalanta-Valencia (clicca qui).