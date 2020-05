Si sblocca qualcosa nel cantiere congelato del mercato coperto: il Comune di Perugia, per far fronte alla crisi causata dal lockdown anti Covid e dare liquidità a una delle imprese, in anticipa una quota dei soldi dei lavori.

Il 15%. Si tratta dell’appalto da 244.000 euro. L’impresa appaltatrice, la perugina Rosetti, ha avanzato richiesta per l’emissione di un ulteriore stato di avanzamento lavori pari al 15% dell’importo contrattuale, “da un lato evidenziando che i lavori risultano ultimati al 85% e che l’attuale fermo non dipende da cause imputabili alla stessa impresa”. E, dall’altro, “in considerazione dell’attuale situazione economica e della scarsa liquidità con cui le aziende debbono convivere in questo periodo a causa della pandemia da Covid-19”, è scritto nella determina di Palazzo dei Priori. Il Comune accetta e delibera l’esborso considerando che la ditta “ha puntualmente assolto tutti gli obblighi contrattuali ed a oggi ha provveduto a collocare presso il mercato coperto le quattro scale mobili e ha completato l’installazione delle stesse per l’85% e che effettivamente l’attuale fermo delle lavorazioni non è imputabile all’impresa, ma piuttosto a una lavorazione complementare in via di ultimazione”. Si tratta del lucernario. La stessa impresa peraltro a suo tempo non ha richiesto l’anticipo de 20 per cento sul valore stimato dell'appalto previsto per legge.

Sono due anni che i lavori delle scale mobili del mercato coperto sono partiti.

Sono stati consegnati il 5 luglio del 2018. Ma a settembre dello stesso anno c’è stata la sospensione per l’andamento non in linea col cronoprogramma dei lavori di consolidamento e della copertura mobile del cantiere propedeutici al montaggio delle tesse scale mobili. Il 26 settembre 2019 al termine del periodo di sospensione sono stati intrapresi i lavori di posa in opera. Ma a marzo c’è stato il Covid.

Il resto del cantiere del mercato coperto, lucernario compreso, è fermo perché le imprese di fuori regione, a causa delle norme anti contagio, hanno difficoltà a varcare i confini regionali.Il deterrente è quarantena obbligatoria. E l’opera principale del rilancio dell’acropoli di Perugia accumula altri ritardi.La riqualificazione dell'immobile doveva essere ultimata a gennaio 2018. L'ultimo annuncio era per lo scorso aprile. La gestione, già affidata, attende da mesi. Il Comune prova a iniettare un po’ di liquidità per aiutare le imprese che possono concludere gli interventi programmati, sperando in una ripresa celere dei lavori.